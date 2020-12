Viterbo, gli studenti dell'Alberghiera regalano dolci al personale sanitario del drive-in

Dolci tipici natalizi agli operatori del drive in del Riello. È l’iniziativa pensata e realizzata dagli studenti e dai docenti chef dell’Alberghiera Viterbo, una delle quattro scuole del circuito Sfp di formazione professionale della provincia, in occasione delle prossime festività, come messaggio di vicinanza a tutti i professionisti che sono impegnati presso il servizio al quale, quotidianamente, si rivolgono i cittadini della Tuscia che necessitano di sottoporsi al tampone nasofaringeo.

L’incontro con la consegna dei dolci si è svolto questa mattina, alla presenza del direttore generale della Asl Viterbo, Daniela Donetti, del dirigente dei servizi finanziari e dei centri di formazione professionale della Provincia di Viterbo Patrizio Belli, e del consigliere provinciale con delega all’Istruzione, Eugenio Stelliferi.

“Un ringraziamento che non è di circostanza - ha commentato Donetti - soprattutto perché nasce da dei ragazzi molto giovani. Un esempio del grande cuore dei nostri ragazzi, in un gesto di tangibile sostegno e conforto nei confronti degli operatori dei drive-in che, in questi mesi, con grande professionalità e sacrificio, sono impegnati nella lotta e nel contrasto alla pandemia”.

