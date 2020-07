Gira in centro con 50 pasticche di anfetamina nella borsa, arrestata 27enne

Ultimo aggiornamento: 16:16

Gira in centro con 50 pasticche di metanfetamine, arrestata 27enne. Nella serata di sabato 11 luglio, nell’ambito di specifici servizi mirati a contrastare lo spaccio di droga nel territorio della Tuscia, gli uomini della Squadra Mobile di Viterbo hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio una viterbese di 27 anni, residente nel centro storico e gravata da precedenti specifici.La ragazza è stata fermata in strada, mentre aveva con sé una borsa al cui interno i poliziotti della Mobile hanno trovato 50 pasticche viola di metamfetamina (Mdma) per un peso di 25,6 grammi, amfetamina (Md) per un peso di 18,8 grammi, sostanza in polvere per 30,6 grammi presumibilmente usata per il taglio dello stupefacente, e un bilancino di precisione.Su direttiva del pm Paola Conti ,l’indagata è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il gip ha confermato l’applicazione della misura cautelare.