Roma, sorpreso con oltre due chili di anfetamina nascosti in una latta di olio: arrestato barista

Un barista, 58 anni, romano e incensurato è stato arrestato perché trovato in possesso di una ingente quantità di anfetamina. I carabinieri della stazione Bravetta, ieri pomeriggio, stavano effettuando il controllo di una persona agli arresti domiciliari in un condominio di largo Ludovico Quaroni quando, nell’androne, hanno notato il 58enne che, sorpreso dalla loro presenza, ha goffamente tentato di disfarsi di un involucro.

Suo malgrado, la scena è stata notata dai militari che, in quel cartoccio, hanno trovato 16 grammi di anfetamina. Immediata la perquisizione nel suo appartamento dove i militari hanno trovato una latta, normalmente utilizzata per il trasporto di olio da cucina, al cui interno è stata trovata una busta con quasi 2,3 chili di anfetamina. La sostanza è stata sequestrata mentre il 58enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

