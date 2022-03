Fingono di aiutare un anziano e poi lo derubano, arrestati due napoletani

Avevanmo fatto finta di aiutare un anziano per poi derubarlo, arrestati. Gli agenti della Mobile di Viterbo, coadiuvati della Questura di Napoli, hanno proceduto all’esecuzione dell’ordinanza per la custodia in carcere emessa dal gip, nei confronti di due uomini residenti a Napoli. Sono accusati dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

I fatti risalgono a dicembre 2021, quando un anziano viterbese aveva denunciato di essere stato vittima di un furto perpetrato con la tecnica del “foro della gomma”. Quel giorno la vittima, uscendo da un centro commerciale, era stata avvicinata da un uomo, che, dopo avergli fatto notare che la gomma della sua autovettura era bucata, si era offerto di sostituire lo pneumatico; ma poi gli avevano sottratto il borsello, lasciato temporaneamente incustodito sul sedile lato passeggero dell’autovettura.