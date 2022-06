Forza Italia con Ronzulli lancia Ubertini: «Noi coerenti, come Berlusconi con il governo Draghi»

Forza Italia con corenza per Ubertini sindaco, nonostante tutto. In vista delle elezioni comunali a Viterbo si è tenuto oggi pomeriggio, al Garden Caffè Casantini a Santa Barbara, un incontro tra i candidati della lista Forza Italia-Fondazione-Udc e la senatrice Licia Ronzulli.

La responsabile di Forza Italia per i rapporti con gli alleati, giunta a Viterbo per fare il punto della situazione, ha incontrato il commissario provinciale del partito Andrea Di Sorte, il candidato sindaco della coalizione Claudio Ubertini e gli altri candidati della lista. Presente anche Claudio Ubertinin (Lega), candidato di coalizione

"Come per le squadre di calcio, a volte si soffre, ma questi momenti ci temprano, ci rendono più forti - ha dichiarato Ronzulli - e Forza Italia torna attrattiva per la sua coerenza. C'è chi dice che si è coerenti solo quando non si sta con la sinistra. È un'espressione che non condivido, perché coerenza è anche quel gesto di amore enorme che ha fatto il nostro presidente Berlusconi dando vita al Governo Draghi, mentre la nave Italia stava affondando".

Messaggio recepito anche dal candidato Ubertini: "Stiamo recuperando terreno grazie al lavoro dei candidati. Sono orgoglioso di essere il candidato di queste due squadre, la gente è arrabbiata per la frattura del centrodestra ma non è stata causa nostra e questo dobbiamo farlo capire a tutti fino alla fine, anche a nostro danno. Siamo stati aperti a ogni soluzione”.