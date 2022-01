Sull'autobus senza green pass ma con la droga, arrestato

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, durante una serie di controlli, hanno effettuato ispezioni a campione per verificare il possesso dei Green pass tra i passeggeri degli autobus. Durante un controllo hanno sorpreso un uomo del Gambia sprovvisto del documento sanitario, e quindi non in regola, e lo hanno invitato a scendere per identificarlo e sanzionarlo.

Durante le operazioni di identificazione il soggetto ha assunto un atteggiamento consenziente e frettoloso: i carabinieri si sono insospettiti pensando avesse fretta perché nascondeva qualcosa. a, Sottoposto a perquisizione personale, aveva 9 involucri di cellophane per un totale di 45,5 grammi di hashish.

L'uomo è stato fermato, dichiarato in arresto e tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia.