Covid, morta anziana di Montefiascone. 36 nuovi casi e cluster in rsa a Tarquinia con 17 positivi

Un nuovo decesso per Covid nella Tuscia: si tratta di una 92enne di Montefiascone che era ricoverata a Belcolle. E tornano anche i cluster nelle residenze per anziani. Soni 36 i nuovi casi dei quali 17 a Tarquinia, 4 a Viterbo, 2 a Castel Sant’Elia, Fabrica di Roma, Sutri e Tuscania, uno a Barbarano Romano, Civita Castellana, Faleria, Montalto di Castro, Oriolo Romano, Orte e Soriano nel Cimino. Dei 17 casi odierni attribuiti al comune di Tarquinia, 13 sono stati riscontrati all’interno di una residenza per anziani.

Covid, prorogati di un anno i contratti di 305 tra infermieri, oss e medici. A Orte 48 contagiati

Dei casi odierni: 23 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 13 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. 34 persone stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, una è attualmente ricoverata presso una struttura extra Asl e una presso l’ospedale di Belcolle.

In totale, alle 11 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 17578.

Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione di 30 pazienti residenti nei seguenti comuni: 7 a Monterosi, 4 a Castel Sant’Elia, 3 a Canino, 3 a Ronciglione, 2 a Marta, 2 a Monte Romano, 2 a Vetralla, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Civita Castellana, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Vasanello, 1 a Vignanello, 1 a Viterbo.

Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 5 sono attualmente ricoverate presso una struttura extra Asl, 9 sono ricoverate presso l’ospedale di Belcolle, 413 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 16688 il numero delle persone negativizzate, 463 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 210926 tamponi, 386 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 23060.