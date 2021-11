Mercoledì 3 Novembre 2021, 06:50

Prorogati fino a dicembre del 2022 i contratti del personale sanitario assunto per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in scadenza a fine anno. La decisione della Regione Lazio riguarda 305 tra infermieri, operatori sociosanitari e medici della Asl di Viterbo.” La stagione post-Covid deve essere caratterizzata da contratti a tempo indeterminato e il Governo deve adottare tale riforma. E’ inoltre necessario rivedere il parametro della spesa del personale fermo a 17 anni fa. Una vera e propria era geologica che non ha alcuna giustificazione” ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Intanto, la curva ieri nella Tuscia è salita ancora, seppur con minore forza rispetto agli ultimi giorni: ieri 10 nuovi casi e 6 guariti. Tra gli ultimi positivi scoperti dall’azienda sanitaria 2 sono minori: entrambi 11enni di Capranica. Il più anziano contagiato è invece nato nel 1949 e vive a Orte. Rispetto alla distribuzione geografica, i nuovi casi sono 3 a Caprarola e altrettanti a Orte, 2 a Viterbo, uno rispettivamente a Montefiascone e a Vetralla. A Orte il numero dei positivi è arrivato a quota 48 su una popolazione residente di poco superiore alle 9mila unità. Al momento però la Asl non ha previsto interventi mirati di screening considerando che la maggior parte dei casi si è sviluppata all’interno dei nuclei familiari e i contatti sono già stati delineati.

A livello provinciale il totale dei casi dall’inizio della pandemia è arrivato a 17519. Attualmente risultano ancora positivi 433 cittadini, dei quali 11 sono ricoverati in ospedale: 9 si trovano nel reparto di Malattie infettive di Belcolle e 2 in strutture sanitaria fuori provincia. Sinora sono stati effettuati 210233 tamponi, compresi i 296 nelle ultime 24 ore.