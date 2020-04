Virus, divampa il focolaio Villa Noemi: nella casa di riposo positivi 29 ospiti su 34 e metà del personale

A Villa Noemi 29 ospiti positivi su un totale di 34 e circa la metà dei 15 operatori. Dopo i primi 7 casi scoperti ieri, nel tardo pomeriggio sono arrivati i referti dei restanti tamponi effettuati sugli anziani.

Al momento, i pochi negativi sono stati isolati dal resto dei malati in attesa di essere probabilmente trasferiti nella scuola media di Celleno, su richiesta della Asl al Comune. A darne comunicazione il sindaco Marco Bianchi sulla pagina Facebook istituzionale.

«Cari concittadini, vi aggiorno sinteticamente sugli sviluppi della situazione Covid-19. Come ricordate bene, ieri avevamo avuto conferma che 7 ospiti di Villa Noemi, sugli 8 controllati, erano risultati positivi. Sempre ieri, nel tardo pomeriggio - scrive - abbiamo avuto l'esito dello screening effettuato su tutti gli altri ospiti e sul personale che opera nella struttura: il risultato purtroppo ha rivelato che tutti i degenti di Villa Noemi sono positivi al Covid, ad eccezione di cinque. La Asl è intervenuta immediatamente collocando sin da subito i soggetti negativi in un'area autonoma della casa di riposo e ci ha, nel frattempo, chiesto di trovare una possibile sistemazione nel paese, fuori dalla struttura».

La soluzione individuata è questa: «D'accordo con l'autorità sanitaria, alla quale è demandata ogni decisione sul tema, e di concerto con il Prefetto è stato deciso che, solo se strettamente necessario, gli ospiti risultati negativi ai tamponi potrebbero essere sistemati presso la scuola media, una delle poche strutture sul nostro territorio che offre quelle caratteristiche indispensabili per ospitare in sicurezza gli anziani».

Discorso a sé per il personale. «Una metà circa dei lavoratori é risultata positiva ma fortunatamente stanno tutti bene e sono asintomatici. Di questi una sola persona ė residente a Celleno e, con lo spirito ed il senso di responsabilità, come nei nostri casi precedenti, ha deciso di tranquillizzare tutta la cittadinanza: si tratta di Luciana Sarri, che ringrazio e alla quale io e l'amministrazione esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto».

Gli ospiti trovati positivi al momento hanno sintomi lievi o sono del tutto asintomatici e saranno seguiti da una équipe medica inviata sul posto appositamente per occuparsi della loro cura. «La situazione - conclude il sindaco Bianchi - è molto delicata ed è comprensibile che si venga presi dalla preoccupazione per la difficoltà di quanto sta capitando. In questo momento però è molto importante mantenere la lucidità e continuare a comportarci secondo le regole, impedendo così ogni possibilità di diffusione del contagio».

Infine ricorda che «ognuno di noi può contare su una comunità che non è mai stata così unita e desiderosa di uscire insieme da questo momento. Siamo vicini soprattutto agli anziani, i soggetti più fragili, che vorremmo abbracciare uno per uno, alle lavoratrici e ai lavoratori che continuano con coraggio a svolgere il loro compito e alle loro famiglie che, seppur con apprensione, li sostengono».

