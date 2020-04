Viterbo, il virus sfonda quota 400: oggi 6 nuovi casi. Controlli a tappeto in tutte le rsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Superano quota 400 i contagi nella Tuscia: oggi 6 i nuovi casi accertati di positività al Covid-19, che portano il totale a 403 di cui 15 sono stati refertati in strutture extra Asl. Le ultime persone con referto di positività, tutte in convalescenza nel proprio domicilio, sono residenti, o domiciliate, nei seguenti comuni: 2 a Soriano nel Cimino, 1 a Tarquinia, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Viterbo e 1 a Civitavecchia.Prosegue, inoltre, l’attività di vigilanza nelle Rsa, nelle case di riposo e nelle altre strutture accreditate della Tuscia, attraverso l’esecuzione dei tamponi. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il team operativo della Asl ne ha eseguiti 4166. Tra i referti pervenuti nelle ultime 24 ore, figurano 35 ospiti della casa di riposo Bellorizzonte di Capodimonte: tutti con referto di negatività. Controlli anche su 18 operatori e 15 ospiti di una microstruttura di Viterbo, gestita da Villa Buon Respiro: 32 sono risultati negati mentre un ospite della microstruttura è contagiato. Al momento è asintomatico e rintra nel numero complessivo dei casi accertati oggi.Oggi sono 6 i nuovi guariti: 2 a Viterbo, 2 a Montefiascone, 1 a Civita Castellana e 1 a Bolsena. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 311 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 21 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 11 nel reparto di medicina Covid, 2 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani. Sale a 31 il numero delle persone negativizzate e resta a 11 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.