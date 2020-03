Viterbo, il virus fa due vittime in poche ore: un uomo a Montefiascone e una 89enne del capoluogo. Oggi più 13 contagi

Due decessi in poche ore per Covid nel Viterbese. Oltre al 67enne originario di San Lorenzo Nuovo, ma domicilato a Montefiascone, non ce l'ha fatta nemmeno una donna di 89 anni di Viterbo. Entrambi erano ricoverati a Belcolle: il primo in terapia intensiva, la seconda a Malattie infettive. Tutti e due soffrivano di precedenti patologie, con un quadro clinico compromesso. L'anziana è la suocera dell'allenatore di basket, nonché docente di liceo, da settimane ricorverato a Belcolle per coronavirus.

Sono 13, inoltre, i casi accertati di positività comunicati dal Policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo: 4 a Tuscania, 2 a Montefiascone, 2 a Civita Castellana, 2 a Viterbo, 1 a Oriolo Romano, 1 a Orte e 1 a Canepina (qui si tratta del primo). Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nella propria abitazione. In totale, al momento sono 236 i contagiati, di cui 6 son i casi accertati in strutture extra Asl e già noti.

Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la collaborazione dei Comuni. Per ora, delle persone refertate positive al Coronavirus: 188 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 28 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 3 nel reparto di medicina Covid, 4 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani e salgono a 6 i decessi.

«Purtroppo - scrive il sindaco di Canepina, Aldo Moneta, su Facebook - mi è appena arrivata la notizia di un caso positivo di coronavirus nel Comune di Canepina. Si tratta di una persona già sottoposta a quarantena da diversi giorni ed in assoluto isolamento. La Asl ed il Comune stanno ricostruendo la catena degli eventuali contatti avuti da questa persona. Vi chiedo di non chiedermi né pubblicamente né privatamente il nominativo: non riceverete alcuna risposta per evidenti motivi di privacy. Vi ricordo invece che è obbligo di tutti rimanere in casa».

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA