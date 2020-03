© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi 1.500 tamponi. Cresce il numero dei test che la Asl d Viterbo sta effettuando sul territorio per cercare di arginare l'avanzata del covid-19. Tra gli ultimi effettuati, ci sono quelli a decine di, sia i colleghi del caposquadra risultato positivo due giorni fa, sia ai contatti del comandante Davide Pozzi, di cui la notizia è arrivata ieri mattina.I pompieri di un intero turno sono finiti in quarantena, mentre finirà tra pochi giorni quella del caposquadra: l'uomo, sposato con la segretaria del medico di Capodimonte risultato contagiato, appena informato del fatto si è messo in isolamento volontario per scongiurare il rischio di infettare i colleghi. Il suo scrupolo, probabilmente, li ha salvati dal coronavirus.Ieri,: più 16 per un totale di 197. Record negativo a Viterbo che registra 11 nuovi casi. Gli altri sono così distribuiti: 1 a Montefiascone, 1 a Tarquinia, 1 Gallese (si tratta del primo), 1 a Fabrica di Roma , 1 a Montalto di Castro (una donna 70enne). Un caso emblematico è quello del Laboratorio analisi di Belcolle, dove salgono a 15 su 35 i positivi: il caso di Fabrica è quello di un'infermiera impiegata proprio nella struttura, che si aggiunge ai colleghi già in quarantena. Una nota negativa riguarda le condizioni di salute dei pazienti: ieri in 2 sono finiti in Terapia intensiva a causa dell'aggravarsi delle loro condizioni. Per ora, quindi, sono in 8 attaccati a un respiratore.: tutti negativi i tamponi sui colleghi dell'agente positivo. All'ospedale di Viterbo, poi, attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e, entro il 30 marzo, si aggiungeranno 12 posti di terapia intensiva. Inoltre, l'azienda sanitaria sta attivando il reparto di ostetricia dedicato a donne positive al Covid. Avviate anche le procedure per l'assunzione di pediatri al fine di fronteggiare l'emergenza e per l'acquisto di materiali monouso per respiratori con una spesa di quasi 40mila euro.