© RIPRODUZIONE RISERVATA

La paura del coronavirus si diffonde in tutta la provincia. Dopo gli ultimi casi comunicati dalla Asl, è evidente che nessun territorio può dirsi al sicuro dal contagio. Ieri il numero totale è balzato a 69 con un'infornata di nuovi 12 malati: 7 sono residenti a Viterbo, 3 a Tuscania, 1 a Castiglione in Teverina e 1 a Faleria. Sinora gli altri comuni coinvolti sono Tarquinia, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Capodimonte, Oriolo Romano e Vitorchiano. Qui i casi accertati sinora sono due, non collegati tra loro, e che per un errore tecnico erano stati ricompresi nei numeri riferiti al capoluogo.Due sinora le vittime: la 79enne di Bolsena e la 78enne di Viterbo. Al momento, 44 pazienti stanno trascorrendo la convalescenza a domicilio, 3 sono ricoverati allo Spallanzani di Roma, 17 nel reparto di Malattie infettive a Belcolle e 3, stabili, in terapia intensiva sempre nell'ospedale del capoluogo. Qui il Covid-19 ha colpito duro: sinora risultano infettati in 6. Si tratta di un infettivologo, di una dottoressa di ematologia, due infermieri, un tecnico del centro trasfusionale e, notizia emersa solo ora, anche del direttore del Simt.La Asl ha messo in sicurezza il servizio, effettuando lo screening su tutto il restante personale della struttura, risultato negativo. Le trasfusioni sono quindi continuate senza contraccolpi, vista anche la centralità della prestazione in questa fase di emergenza sanitaria. Un altro dottore infettato è l'ortopedico e specialista in medicina dello sport di Bagnoregio, che però non operava all'ospedale di Viterbo.Intanto, a Capodimonte il sindaco propone tamponi a tappeto per contenere l'epidemia. "Vista la delicata situazione che si è venuta a creare a seguito della accertata positività di uno dei medici di famiglia del paese con più pazienti chiedo - scrive in una lettera Antonio De Rossi, in regime di quarantena volontaria insieme alla sua giunta - di eseguire lo screening di tutti i soggetti venuti a contatto di contagiati dal Covid-19. Dovendo tutelare l’incolumità della popolazione che rappresento, ritengo quanto sopra assolutamente necessario, vista l’estrema pericolosità del suddetto contagio per l’intera comunità, anche in considerazione della potenziale presenza di asintomatici che contribuirebbero a una rapida e incontrollabile diffusione".Resta da capire la matrice dell'infezione per parecchi casi, soprattutto quelli dell'area intorno al lago di Bolsena, a cui si aggiunge l'uomo contagiato a Castiglione in Teverina. Tra le ipotesi al vaglio degli esperti dei Toc, i Team operativi coronavirus, anche collegamenti col focolaio dell'Orvietano.