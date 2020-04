Servizio a domicilio a Viterbo: le officine Cna prendono l'auto, la riparano e te la riportano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problemi con l’auto? Niente panico, ci pensano le officine della Cna di Viterbo e Civitavecchia: la vengono a prendere, la riparano e te la riportano a casa. E’ il nuovo servizio a domicilio nato per venire incontro a chi è in difficoltà con i mezzi in questo periodo così particolare.Carrozzerie, officine, gommisti: tutti pronti. Luciano Ronca, presidente Cna autoriparazione, è titolare della Autogas di Montefiascone. “Fornire questo tipo di servizio – dice – non è facilissimo. Sicuramente però questa crisi ci stimola e ci induce a rivedere per il futuro sia l’organizzazione del lavoro che le relazioni con la clientela. Dovremo attrezzarci per altri servizi, perché non sarà facile tornare alla normalità di prima”.La CNA assiste le imprese del settore anche mettendo a disposizione un vademecum elaborato da CNA Servizi alla comunità, in cui sono riportate tutte le regole da seguire per rispettare le norme vigenti. “Veniamo, ripariamo e riconsegnamo – spiega Andrea Cutigni, dell’Autofficina Cutigni di Viterbo - così la gente non esce di casa. Lo scopo è anche quello di rimettere in sicurezza la propria auto. Il messaggio è questo: quando si riparte si va in giro in tranquillità. Noi siamo a disposizione anche a prendere le auto per portarle a fare le revisioni. Molti faranno anche la sanificazione dei mezzi”.Per la Carrozzeria Boselli, sempre a Viterbo, il pezzo forte è la sanificazione. Ma non solo: “Facciamo anche cambio gomme, tagliandi, riparazioni sia di carrozzeria che di meccanica. La presa e riconsegna dell’auto è gratuita”. Ancora nel capoluogo, con Massimo Marignoli anche il cambio gomme è coperto. “Si va, si fa il preventivo e se va bene si prende l’auto e si procede con il servizio”.Semplice e funzionale. Come a Civitavecchia: Vincenzo Lisi, titolare della Vl Autocenter, ha già avuto “un buon riscontro da parte della clientela, che sta dimostrando di apprezzare il servizio”. La Cna di Viterbo e Civitavecchia è pronta a sostenere l'iniziativa con una campagna che sarà attivata a breve: tutti gli interessati sono invitati a comunicare la propria adesione.