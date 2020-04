Villa Immacolata in isolamento: altri sette contagi riscontrati, dimessi i negativi. Stabile il trend nel Viterbese

L'allarme per i troppo casi di contagio a Villa Immacolata: sono 7 i nuovi positivi al coronavirus riscontrati fino a questa mattina nella clinica ci riabilitazione. Mentre sono nel complesso 13 quelli registrati in tutta la proviincia.

La direzione sanitaria di Villa Immacolata, di concerto con la Asl di Viterbo, ha trasferito in una ala dedicata della struttura tutti i pazienti risultati positivi, al fine di contenere la diffusione della patologia.

Continua quindi la campagna di analisi su pazienti e operatorin avviata a Villa Immacolata dal team operativo della Asl viterbese, dopo il repentino aumento dei contagi - saliti quindi a 13 - nelle ultime ore. Intanto è stato stabilito che i pazienti risulati negati ai tamponi potranno lasciare la struttura e osservare la quarantena a casa.

Oltre ai sette della clincia, delle altre 6 persone: 5 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio e una è ricoverata presso il reparto di malattie infettive di Belcolle. Le ultime persone con positività al COVID, sono residenti o domiciliate 3 a Viterbo, 2 a Tarquinia, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Montefiascone, 1 a Civita Castellana, 1 a Grotte di Castro, 1 a Lubriano, 1 Nepi, 1 a Marta e 1 a Terni.



Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione degli Enti locali. In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi accertati al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 295, di cui 6 sono i casi accertati in strutture extra Asl e già noti.



Oggi è stato comunicato ai soggetti competenti la negativizzazione del primo paziente residente nella Tuscia, nello specifico nel comune di Civita Castellana, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni.



Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 238 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 31 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 7 nel reparto di medicina COVID, 4 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani, 1 è la persona negativizzata e resta a 7 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.





