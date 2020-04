Viterbo, i buoni spesa al via: da 200 a 400 euro a famiglia. Modulistica anche in edicola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buoni spesa, si parte. Palazzo dei Priori ha emesso l'avviso pubblico: gli importi per ogni famiglia variano dai 200 ai 400 euro. Le domande vanno inviate entro il 30 aprile.«Fino al 30 aprile 2020 - si legge nell'avviso - i residenti/domiciliati anche temporaneamente nel Comune di Viterbo, possono inoltrare la domanda per l'erogazione, attraverso buoni spesa, del sostegno economico per le spese alimentari, destinato alle famiglie in difficoltà, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19. Nel dettaglio, il buono spesa una tantum ha un valore mensile di euro 200 per nuclei composti da 1 a 2 persone, euro 50 in più per ogni componente del nucleo familiare, fino comunque a un massimo di euro 400».Possono accedere le famiglie in situazioni di indigenza economica a causa dall'emergenza Covid-19, quelle senza alcun reddito, o i nuclei familiari monoreddito, che non percepiscono attualmente né reddito né sussidi. E ancora le famiglie con minori, quelle monogenitoriali prive di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori. Può ottenere il beneficio anche chi ha disabili permanenti in famiglia, con associata una situazione di disagio economico, infine i nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico.«Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento - si legge ancora nell'avviso - il beneficiario dovrà presentare una autocertificazione. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, Naspi o altro), gli stessi potranno comunque accedere alla misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità».«Da oggi - spiega l'assessore Sberna - le famiglie che si trovano in situazione di contingente indigenza economica, derivante dall'emergenza Covid-19, possono fare domanda per la concessione delle misure straordinarie previste. Abbiamo lavorato sodo in questi giorni per pubblicare l’avviso e aiutare tanti nostri cittadini, anche coloro che per la prima volta avranno bisogno del nostro aiuto. Siamo qui per dare risposte e sostegno concreto. Ringrazio gli uffici e le associazioni per il grande lavoro. La consegna a domicilio dei buoni è una sfida e non servirà solo ad evitare gli assembramenti, ma riteniamo sia un servizio sociale importante per venire incontro sempre di più a tante famiglie in difficoltà. Il Comune, subito dopo aver ricevuto la domanda e aver effettuato le opportune verifiche dei requisiti, procederà infatti alla consegna a domicilio dei buoni spesa, attraverso il coinvolgimento del volontariato sociale e gli enti del terzo settore che avranno dichiarato la disponibilità a collaborare. Tale avviso è frutto anche di una concertazione tra le forze maggioranza e opposizione. Una condivisione precedente alla redazione degli atti. Il costruttivo apporto dell'opposizione è stato prezioso per la predisposizione della documentazione. Per i criteri e le modalità di tale avviso è stata lasciata libertà agli enti locali. Abbiamo cercato di includere tutte quelle persone che ne hanno veramente bisogno».Soddisfatto anche il sindaco Giovanni Arena, anche per la condivisione con la minoranza sulle modalità di erogazione. «Sono sicuro che, da subito, potremo venire incontro alle necessità di tutti coloro che in questo particolare momento stanno affrontando e soffrendo una pesante crisi economica».La domanda va compilata e inviata esclusivamente alla mail segretariatosocialevt@comune.viterbo.it. Solo chi, per motivati impedimenti, non può farlo via mail ci sono i contatti telefonici del Segretariato Sociale: 0761-348565, 0761-348567 o 334.254074 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. La domanda può essere inviata anche per posta a Comune di Viterbo, Via F. Ascenzi, 1 – 01100 Viterbo.La modulistica sarà distribuita anche in edicola, alla quale può essere restituita una volta compilata. Sarà la Protezione civile a ritirarle e a consegnarle ai servizi sociali.Avviso e documentazione sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio o alla sezione Coronavirus (linkhttps://www.comune.viterbo.it/modulistica/modulistica-servizi-sociali/ ).