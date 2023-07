Domenica 9 Luglio 2023, 00:25

Giro di vite della Questura sulla movida, venerdì sera controlli a tappeto nei quartieri Santa Barbara e San Faustino. A finire nel mirino degli agenti di polizia, anche a seguito di segnalazioni arrivate da alcuni residenti, i ragazzini muniti di motorino che trascorrono la serata tra le vie del popoloso quartiere di Viterbo.

La Questura per tenere la situazione della movida- particolarmente presente in queste giornate estive - sotto controllo ha predisposto uno specifico servizio straordinario coordinato di controllo nei confronti di ciclomotori non in regola con le norme previste dal codice della strada. Gli uomini della polizia di stato, della polizia stradale e del reparto prevenzione crimine Lazio hanno passato al setaccio mezzi e documenti.

Al termine del servizio sono state elevate undici sanzioni per mancanza di revisione, perché i conducenti tutti minorenni erano sprovvisti di documenti e per mezzi circolanti con dispositivi non funzionanti. L’attenzione degli agenti, nella notte di venerdì scorso, non si è concentrata solo in periferia. Sono stati predisposti controlli e posti di blocco anche nei quartiere San Faustino, piazza Martiri d’Ungheria, viale Trento e Valle Faul. In totale sono state identificate 109 persone, alcune con precedenti di polizia, e 66 veicoli. Ma i controlli non si fermeranno.

«Durante la stagione estiva - spiega il questore di Viterbo, Fausto Vinci - proseguirà il rafforzamento dei servizi di controllo da parte della Questura in città con il concorso delle unità specializzate del reparto prevenzione crimine ed i controlli effettuati venerdì sera saranno riproposti periodicamente nel quartiere Santa Barbara e nelle zone periferiche della città più a rischio illegalità».