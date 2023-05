Clorophilla, benessere nella natura: da domani la festa per i bambini

Scatta domani la nona edizione di "Clorophilla", la festa per i bambini che si tiene per due giorni a Viterbo. Profumi, immaginazione, creatività e saperi sono “il nuovo mondo” da ritrovare. E' la ricetta di Clorophilla festa della natura per bambini, organizzata da "L'orto delle idee" in collaborazione con Agriland-Il Giardino di Filippo.

Domani e domenica 28 maggio in strada Ponte Sodo l'appuntamento con attività esperienziali all’aria aperta, laboratori, letture animate, incontri. Momenti per i bambini (e non solo) per sperimentare il benessere in natura.

La Festa è patrocinata dal Comune di Viterbo e Asl Viterbo, realizzata anche grazie al sostegno di realtà sensibili al tema, come MyPrint, Prenatal, Casa di Qualità, Eleonora Bonucci, Confartigianato Viterbo, Cassa Edile, Libreria Etruria, PromoTuscia, Vivaio Veruska Cortese, Centro Ram Dass, Teatro San Leonardo, Scuola di fotografia Click.

Le attività sono per le famiglie e i bambini da 3 a 12 anni. Il contributo è di 7 euro per adulti e bambini e consente di accedere a tutte le attività, i laboratori e gli spazi nella stessa giornata.

Tutte le info su www.lortodelleidee.com/clorophilla