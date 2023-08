Le tante incognite del nuovo progetto Viterbese. Fc Viterbo in amichevole sul campo del Certosa

Nasce con diverse incognite il progetto Viterbese per il prossimo campionato di Promozione, dopo il ripescaggio da parte del comitato regionale laziale avvenuto giovedì pomeriggio. Se come campo di gioco è stato indicato Cesano, dopo un sopralluogo nei giorni scorsi, ancora non si sa nulla circa l'inizio della preparazione, l'organico societario, lo staff tecnico e l'allestimento della squadra. Senza dubbio sarà una corsa contro il tempo, visto che l'inizio del campionato di Promozione è fissato per domenica 17 settembre.

In questo periodo le operazioni dovrebbero essere portate avanti soprattutto dall'avvocato Luca Tilia, già collaboratore del presidente Romano. E che in occasione della conferenza stampa dello scorso 5 luglio, quando la società aveva presentato tutto lo staff in vista del campionato di D per cui poi non è stata depositata la domanda di iscrizione, era stato indicato come direttore generale.

Ora bisognerà vedere se la Viterbese parteciperà alla manifestazione di interesse per la concessione dello stadio Enrico Rocchi prossimo primo ottobre al 30 giugno 2024, anche se pure in questo caso sarebbe una corsa contro il tempo visto che il termine ultimo per presentare le domande è fissato per venerdì 18 agosto.

Oppure prenderà parte al bando pubblico previsto nei prossimi mesi. Per quello che riguarda la Fc Viterbo, la formazione allenata da Massimiliano Nardecchia continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Questa mattina alle 11 è prevista la seconda partita amichevole stagionale contro il Certosa squadra che milita anch'essa nella stessa categoria dei ragazzi di Nardecchia. La Fc Viterbo dovrà dimostrare i progressi sia atletici che tattici rispetto alla prima uscita di domenica scorsa a Canepina contro la Flaminia Civita Castellana. Durante la partita di questa mattina, sarebbero esordire anche gli ultimi arrivati Cristian Spolverini ed Alessandro Pompei. Nei prossimi giorni è previsto anche un incontro tra i dirigenti della Fc Viterbo e Piero Camilli per stabilire i dettagli circa la sponsorizzazione in vista di questa stagione da parte dell'imprenditore di Grotte di Castro ed ex patron della Viterbese.