Bar e ristoranti, 12 giorni per chiedere l'occupazione di suolo pubblico: i dettagli dell'avviso

Bar e ristoranti, ci sono massimo dodici giorni per fare richiesta. L’avviso per l’occupazione di suolo pubblico c’è, ma se e quanto si pagherà ancora non si sa. Perché, come riportato nell’atto, «la determinazione della Tosap è rinviata ad un successivo atto dell’amministrazione comunale».Lo scopo dell’iniziativa è quello di venire incontro alle attività, che si vedranno ridurre drasticamente gli spazi per via delle norme sul distanziamento. Da qui la decisione di «consentire e/o ampliare in via straordinaria l’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio di somministrazione di cibi e bevande al fine anche, di migliorare la qualità dello spazio pubblico della Città».L’avviso è online da poche ore, le domande vanno presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione e comunque «non oltre il 25 maggio 2020». La validità della richiesta, che contempla anche l’eventualità dell’ampliamento di una occupazione già esistente, copre un periodo di quattro mesi: va infatti dal 1 giugno al 1 novembre di quest’anno.C’è un lumicino di possibilità anche per i ritardatari: se una domanda arriva a palazzo dei Priori dopo il 25 maggio non viene automaticamente scartata, ma sarà «presa in esame ove residui suolo pubblico disponibile».L’avviso a firma del dirigente Massimo Gai specifica inoltre che l’occupazione «sarà consentita previa verifica delle esigenze di sicurezza pubblica, senza comportare in alcun modo intralcio alla viabilità e nel rispetto delle norme igienico sanitarie disposte dalla Asl di Viterbo».