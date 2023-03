Il Comune punta sui giovani per l'8 marzo: le voci e gli incontri in sala Regia

Per la Giornata Internazionale della Donna l’amministrazione, in sinergia con realtà del territorio come l’associazione di promozione sociale Kyanos, ha organizzato per l’intera giornata dell’8 marzo - in sala Regia di Palazzo dei Priori - una serie di incontri per dare spazio e voce in particolare alle nuove generazioni, per costruire dialoghi e confronti in tema di diritti, empowerment e società.

“Questa giornata per noi è molto importante – spiega la Sindaca Frontini - e abbiamo deciso di impostare la narrativa su tre aspetti fondamentali: quello della cultura, quindi il ruolo della donna nella società, quello dell’educazione, perché il cambiamento deve partire anche dalla scuola e quello dei diritti e quindi della necessità di continuare a parlarne e lottare per questi. C’è ancora tanto da fare in termini di diritti e parità e, fermo restando che ognuna di noi dovrà farsi promotrice di lotte per il cambiamento e affermazione, è importante orientarci sui giovani e la loro educazione”.

Parlare di cultura, diritti e parità, infatti, è punto fermo per l’amministrazione, per questo è sempre attivo un tavolo permanente dell’assessorato alle politiche sociali che si occupa di tutte le iniziative collegate alle questioni femminili. La giornata dell’8 marzo proporrà due appuntamenti: il primo, la mattina a tema “Il coraggio dei diritti” vedrà protagonisti gli studenti degli istituti Iss Francesco Orioli, Liceo delle scienze umane S.Rosa da Viterbo e Cpia “Giuseppe Foti” interprovinciale Viterbo-Roma, i quali potranno aprire un dialogo su tre temi precedentemente selezionati: L’emancipazione della donna nella società, Il ruolo della donna nella tua vita e La donna tra lavoro e famiglia. “Si tratta di un lavoro di confronto costante – spiega la Consigliera Rosanna Giliberto. I tre istituti sono stati selezionati per sorteggio in quanto ci aspettiamo di dare spazio, in futuro, a tutte le scuole”.

Nel pomeriggio, invece, gli incontri si svilupperanno sul tema “Donne e conquiste: un percorso faticoso tra cultura e storia” per parlare di equilibrio vita-lavoro, lotta alle discriminazioni, stress, emozioni e relazioni, ma anche un intervento del giornalista Fabio Marco Fabbri per parlare di diritti umani e prevaricazione di genere all’interno del quadro del mondo islamico con il supporto e le testimonianze di due donne dall’Iran e dall’Afghanistan che stanno vivendo un tornare indietro drammatico in termini di diritti.

“Questa sarà una giornata che ho fortemente voluto – conclude l’Assessore alle Politiche Sociali, Patrizia Notaristefano. Voglio poter dare spazio ai più giovani, rendendoli realmente artefici del lavoro che faremo, partendo dalla loro percezione del valore della donna nella loro vita e nella società che vivono”.