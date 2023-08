Mercoledì 9 Agosto 2023, 05:25

Anche se in maniera ancora ufficiosa arriva l'okay per il cambio di denominazione. Con la Favl Cimini che, in vista del prossimo campionato di Eccellenza che inizierà il prossimo 3 settembre: si chiamerà quindi Fc Viterbo. L'ufficialità dovrebbe giungere nei prossimi giorni.

Nelle scorse ore, la Lega dilettanti ha varato lo svincolo d'ufficio per i giovani della Viterbese dopo la mancata iscrizione della prima squadra al campionato di serie D. La Favl ha tesserato tre ex gialloblù. Intanto la squadra continua ad allenarsi a Vallerano ed al gruppo si sono aggregati anche i due classe 2003 Christian Spolverini e Alessandro Pompei. Che pur avendo già raggiunto un accordo verbale con la società, erano in attesa dello svincolo. Entrambi, oltre a disputare il campionato di Primavera 2, la stagione scorsa sono stati convocati anche con la prima squadra della Viterbese con Spolverini che ha giocato sia in campionato che in Coppa Italia.

Oltre a loro, la Cimini ha tesserato anche un altro ex Viterbese, si tratta del centrocampista classe 2005 Vincenzo Martinozzi. Il direttore sportivo Tiziano Fioravanti è poi ancora alla ricerca di due punte che possano garantire gol di cui si è sentita la mancanza nel test di domenica scorsa disputato a Canepina contro la Flaminia Civita Castellana. Nelle scorse ore l'attaccante spagnolo Javi Gonzalez ha abbandonato il ritiro per motivi personali, anche se la punta resta tesserata con la Favl Cimini.

La formazione allenata da Massimiliano Nardecchia, sabato prossimo effettuerà una gara amichevole a Roma alle 11 sul terreno di gioco del Certosa squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Per quanto concerne invece il test in programma sabato 19 agosto è stata annullata la gara contro l'Angelana e la Favl Cimini giocherà alle 17 a Castel Sant'Elia contro la compagine locale.

Per quello che riguarda la Us Viterbese 1908, dopo la mancata iscrizione al prossimo campionato di D, nei prossimi giorni ci sarà un incontro al Comitato regionale del Lazio con la società che potrebbe ripartire dai campionati dilettantistici regionali.