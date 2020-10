Lo stop a Fiumicino di sabato pomeriggio e la conseguente partenza in pullman nella notte per Vibo Valentia, potrebbe essere stato solo l'aperitivo per la Viterbese. La squadra gialloblù inizia oggi un'altra settimana piena di incognite, in vista della partita in programma domenica prossima a Palermo. La situazione relativa ai casi di contagio Covid all'interno della squadra rosanero è infatti piuttosto complessa e c'è il rischio che la Viterbese possa sapere solamente venerdì sera se dover partire o meno per la Sicilia. Il Palermo non ha giocato la partita di due turni fa in casa contro la Turris e non ha disputato nemmeno quella di domenica scorsa a Catanzaro sempre a causa del notevole numero di giocatori contagiati. Al momento il Palermo ha 19 persone del gruppo squadra positive e si tratta di 14 giocatori e 5 componenti dello staff. Tutto il gruppo si sottoporrà oggi ad un nuovo test di tamponi, ma intanto ieri pomeriggio è già stato annullato il recupero della seconda giornata di campionato, che era stato fissato per giovedì 29 ottobre contro il Potenza perché il Palermo non raggiunge il numero di 13 giocatori della prima squadra tra cui un portiere che risultino negativi. Difficile sapere se oggi verranno riscontrati nuovi casi, oppure i referti parleranno di giocatori negativizzati e che quindi potrebbero tornare ad allenarsi. Sta di fatto che, a meno che qualche decisione sulla gara non venga presa già prima, i giocatori del Palermo potrebbero ripetere i tamponi solo venerdì in vista della gara con la Viterbese. A quel punto gli scenari potrebbero essere due. La gara potrebbe non giocarsi nel caso in cui all'interno del gruppo rosanero dovrebbero verificarsi altri contagi. Se invece il Palermo potrà contare sul numero minimo di giocatori per scendere in campo, la gara verrà disputata, con i rosanero che ovviamente affronterebbero la Viterbese con una formazione largamente rimaneggiata e poco allenata.

La squadra gialloblù riprenderà ad allenarsi oggi, da valutare ci saranno le condizioni degli infortunati Simonelli, Falbo e Urso, che a Vibo Valentia non sono potuti scendere in campo. Contro i calabresi la squadra gialloblù ha confermato di poter contare su una coppia d'attacco come quella formata da Tounkara e Rossi, che si è sbloccata. Da rivedere l'atteggiamento della ripresa, quando la squadra ha abbassato il proprio baricentro come successo già nelle gare precedenti.



