Una bella Viterbese riprende due volte la Reggiana e spera nella salvezza diretta. Al Rocchi 2-2 show

Finisce in parità Viterbese-Reggiana con i gialloblù che rimontano due volte lo svantaggio. La prima azione degna di nota arriva al 26′ con Lanini che da sinistra mette al centro, Arrighini colpisce di testa ma Fumagalli blocca senza problemi. Al 28′ angolo di Cigarini, Cauz prolunga di testa sul secondo palo ma Arrighini non riesce ad intervenire. Al 37′ la Reggiana sblocca il match, Zamparo sfonda in area e incrocia il mancino trovando l’angolo lontano. Al 43′ Lanini s cappa ancora sulla sinistra e mette in mezzo per D’Angelo che calcia al volo di destro ma non trova la porta.

L’ultimo squillo del primo tempo è della Viterbese con Alberico che dopo un’azione personale calcia da fuori col destro, palla di poco alta. Il primo tempo si chiude con la Reggiana avanti 1-0. Al 47′ la Viterbese trova subito il pari. Verticalizzazione di Calcagni, Contessa devia il pallone e Volpicelli di destro batte Venturi in uscita. Al 53′ sponda di testa di Adopo per Volpicelli che ci prova al volo col sinistro, palla alta. Al 56′ ospiti di nuovo in vantaggio con Zamparo che partito sul filo del fuorigioco si ritrova a tu per tu con Fumagalli che respinge la conclucione ma la palla finisce di nuovo sui piedi dell’attaccante che a porta vuota fa 2-1 per i suoi. Il vantaggio della Reggiana dura appena 2′.

Altra verticalizzazione di Calcagni per Polidori che dall’interno dell’area fa partire un bolide che finisce sotto la traversa. Al 78′ ci prova Lanini su calcio di punizione, Fumagalli respinge in tuffo. Al 92′ clamorosa occasione sciupata da Zamparo che tutto solo da due passi di testa manda alto. Al 94′ la reggiana resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Rozzio che già ammonito commette fallo su Bianchimano e si becca il secondo giallo. Finisce 2-2, i gialloblù salgono a quota 35 punti in classifica, sabato prossimo è in programma la trasferta di Chiavari sul campo dell’Entella.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Semenzato, Adopo, Calcagni, Alberico (44′ st Maffei), Urso (47′ st Pavlev); Polidori (47′ st D’Uffizi), Volpicelli (33′ st Bianchimano). A disposizione: Bisogno, Polito, Aromatario, Natale, Marenco. Allenatore: Dal Canto.

REGGIANA (4-3-3): Venturi, Luciani (23′ st Libutti), Rozzio, Cauz, Contessa; D’Angelo (23′ st Rosafio), Cigarini, Rossi (31′ st Sciaudone); Zamparo, Arrighini, Lanini (40′ st Scappini). A disposizione: Voltolini, Camigliano, Neglia, Radrezza, Cremonesi, Porcino, Guglielmotti, Muroni. Allenatore: Diana.

Arbitro: Mario Saia della sezione di Palermo

Marcatori: 37′ pt Zamparo, 47’ Volpicelli, 56’ Zamparo, 58’ Polidori

Note: spettatori: 707 ;angoli: 8-3 per la Reggiana; ammoniti: Dal Canto (non dal campo), Semenzato, Lanini, Rozzio, Ricci, Cigarini, Alberico, Adopo; espulsi: Rozzio; recuperi: 0’ pt; 6’ st.