Viterbese, il nuovo direttore sportivo è argentino: Mariano Fernandez guiderà il mercato gialloblù

Il nuovo direttore sportivo della Viterbese arriva dal Sudamerica. Dopo il defenestramento di Mauro Facci, pochi minuti fa sul sito ufficiale del club di via della Palazzina, è stato ufficializzato il nuovo diesse. Si tratta di Mariano Fernandez, ex direttore sportivo della Virtus Francavilla e giocatore con tante presenze in serie C.

Fernandez avrà il non facile compito di guidare il mercato di riparazione di una Viterbese alla ricerca dei profili giusti per centrare una salvezza complicata ma ancora possibile.