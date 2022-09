Venerdì 23 Settembre 2022, 05:45

A Castellammare di Stabia senza paura. La Viterbese prepara la difficilissima trasferta di domani sera in Campania contro la compagine più in forma del campionato. Per il direttore generale gialloblù Francesco Pistolesi la formazione allenata da Giacomo Filippi se la potrà comunque giocare.

"La squadra sta lavorando bene - ha detto- abbiamo qualche punto in meno rispetto a quello che meritavamo ma siamo fiduciosi per il futuro". I rimpianti sono soprattutto per i punti persi nelle due gare casalinghe contro Fidelis Andria e Pescara, al termine delle quali il presidente Marco Romano ha recriminato anche circa alcuni errori arbitrali che hanno penalizzato la squadra gialloblù. Tornando alla partita di domani sera, a centrocampo Malick Mbaye è pronto per sostituire il lituano Megelairis impegnato con la propria nazionale. Mentre Polidori rimpiazzerà al centro dell'attacco Alessandro Marotta.

La società di via della Palazzina ha totalizzato 310 abbonamenti, che rappresentano una quota che mancava ormai da diversi anni e tutto ciò fa ben sperare per il futuro. "Riguardo a questo - continua Pistolesi - volevamo ringraziare tutti i tifosi che hanno siglato l'abbonamento e anche quelli che la domenica vengono a sostenerci allo stadio". Francesco Pistolesi segue da vicino anche il settore giovanile e soprattutto la Primavera 2, che sta affrontando per la prima volta un campionato storico.

"La Primavera deve continuare a lavorare con tranquillità - spiega - per portare ragazzi in prima squadra proprio come è successo l'anno scorso. Questo è l'obiettivo della nostra Primavera, formare ragazzi bravi per la Lega Pro". I giovani gialloblù saranno impegnati domani contro il Benevento nella terza giornata del proprio campionato. Anche la Primavera è alla ricerca della prima vittoria in campionato, essendo stata sconfitta nella gara d'esordio dal Pescara ed aver poi pareggiato sabato scorso sul terreno di gioco del Perugia.