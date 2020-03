Viterbese, gli ultras scendono in campo contro il coronavirus: attivata una raccolta fondi

In questi giorni difficili, in cui si combatte una battaglia difficile negli ospedali che va oltre il calcio, la parte bella dello sport esce fuori nella sua naturalezza.

Gli ultras della Curva Nord 1908, quelli che la domenica cantano a squarciagola sobbarcandosi chilometri in giro per l'Italia, hanno aperto una speciale raccolta fondi, per fornire generi di prima necessità e mascherine a chi sta affrontando la sfida con maggiori difficoltà. Un gesto sensibile racchiuso nel comunicato emesso dai rappresentati della Curva Nord,che chiamano a raccolta tutti i cittadini di Viterbo e provincia.

La raccolta fondi aperta dalla Curva Nord prevede anche un servizio telefonico rivolto alla raccolta delle segnalazioni riguardanti persone in difficoltà economica; segnalazioni che saranno inoltrate agli enti preposti in modo da attivare il servizio di consegna di generi di prima necessità direttamente presso il domicilio delle persone coinvolte.

Quattro i numeri di telefono divisi per zone: per Viterbo 339-1893356 (Gabriele); per Bagnaia 331-5209278 (Andrea); per Tarquinia 338-7224315 (Giorgio) per Montalto di Castro 327-7566661 (Alessandro). Simultanemente viene attivata una raccolta fondi per commissionare la realizzazione di mascherine di stoffa lavabili, da utilizzare per evitare il diffondersi del contagio e per sostenere chi si trova in disagio economico. Le mascherine verranno distribuite prima laddove c'è maggiore necessità, poi si spera di raggiungere una cifra ragguardevole per poterne consegnare il maggior numero possibile.

Per effettuare la raccolta fondi è stata attivata una Postepay Evolution sulla quale sarà possibile fare una donazione attraverso due canali: bonifico all'Iban IT35l36 08105 13828 51258 85135; oppure tramite ricarica Postepay: 5333 1711 0128 6678.

18:46

