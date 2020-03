© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco De Giorgi parla dalla sua Puglia: il capitano della Viterbese è tornato a casa dalla sua famiglia. «Ho una figlia piccola e a metà aprile diventerò padre per la seconda volta: in questo momento voglio stare il più possibile vicino a mia moglie e alla mia piccola: è un momento difficile ma insieme lo supereremo».Il calcio passa in secondo piano: in tempi di coronavirus si riscopre una quotidianità diversa con i calciatori – da sempre errabondi e poco inclini allo stare fermi – che per forza di cose devono smettere di correre. I campionati e gli allenamenti sono sospesi: i primi non ripartiranno prima di maggio, mentre per quanto riguarda gli allenamenti – almeno in casa Viterbese – non se ne parlerà fino al 21 marzo.Il pensiero in questo momento però non è per il pallone che non rotola: la testa è rivolta ai familiari ed agli affetti: c’è bisogno del lavoro di tutti per fermare e sconfiggere il virus.De Giorgi: come vive un calciatore ai tempi del coronavirus?«Come tutte le persone normali. Non siamo super eroi e forse qualcuno l’ha capito in ritardo. Io personalmente ho paura e non lo nascondo. Sono sceso in Puglia per stare vicino a mia moglie e mia figlia: a breve diventerò padre per la seconda volta e in questo momento la mia famiglia ha bisogno di me».Sul calcio ci sono state diverse incertezze: giocare si, giocare no, poi le porte chiuse e alla fine lo stop totale: che idea si è fatto?«Secondo me il problema non è stato percepito immediatamente in tutta la sua complessità. Il calcio è uno sport di contatto dove si vive la quotidianità a fianco di altre trenta persone. Ci si doveva fermare prima anche se capisco che regalare due ore di svago agli italiani in questo momento poteva rappresentare una cosa positiva».In queste ore tra società e calciatori si discute sulla ripresa degli allenamenti: lei cosa ne pensa?«Non ha senso fare programmi in questi giorni. Dobbiamo aspettare e capire cosa accadrà nelle prossime settimane. Lo stop è fissato – al momento – fino al 3 aprile ma per quella data non sarà possibile riprendere i campionati. Con la Viterbese società e con mister Calabro ci confrontiamo tutti i giorni: staremo a casa fino a domenica prossima poi valuteremo».Secondo lei sarà possibile terminare i campionati.«Non ne ho idea. Credo che prima di maggio sarà complicato far ripartire tutto il carrozzone. Iniziare a maggio – magari a porte chiuse – potrebbe essere la soluzione; ma sento parlare di giocare fino a luglio: francamente non lo trovo realistico».La salute prima di tutto, ma anche a livello economico qualche pensiero cupo in questo momento affiora.«I calciatori di serie A – con tutto il rispetto – non hanno problemi ad arrivare alla fine del mese. I presidenti di serie C, tolto qualche mecenate come De Laurentis e Berlusconi, stanno affrontando problemi nelle proprie aziende. Qualche pensiero c’è: la Viterbese è un club serio, ma governo e federazione dovranno aiutare tutti».Lei vive nel cuore del Sud Italia: visto quello che sta accadendo negli ospedali del nord, ha timore di un’esplosione del virus anche nella sua terra?«Tutti dobbiamo osservare alla lettera le indicazioni delle autorità. Dobbiamo restare a casa per risolvere una situazione delicata che altrimenti rischia di sfuggire completamente di mano. In provincia di Lecce ci sono soltanto due ospedali con buona disponibilità di posti in terapia intensiva: non è retorica ma dalle nostre parti la sanità rischierebbe il collasso con un’esplosione del virus come avvenuta nel Nord Italia».Come si sta mantenendo in forma in questi giorni De Giorgi.«Per fortuna in casa ho il giardino e mi alleno tutte le mattine facendo la forza. Il mister ci ha fornito un programma preciso da seguire. La sera andavo a correre intorno al paese, ma visto che in questi giorni tutti si sono improvvisati maratoneti, il sindaco del mio paese ha deciso di vietare gli allenamenti fuori casa».Come sta raccontando a sua figlia i difficili giorni che stiamo vivendo?«Oramai ne sa più di me e mia moglie. Vorrebbe uscire, giocare con le amichette; gli manca perfino la scuola: ma dice non si può, c’è il virus da sconfiggere».