Martedì 30 Maggio 2023, 05:40

E adesso sotto con il Tar del Lazio. Sono state rese note ieri le motivazioni del respingimento del reclamo della Viterbese contro la penalizzazione di 2 punti arrivata lo scorso 10 maggio da parte del collegio di garanzia del Coni, che ha di fatto confermato la retrocessione della Viterbese in Serie D.

"Al riguardo - si legge nella parte finale delle motivazioni del respingimento del ricorso - nell'ottica dell'asserita irragionevolezza della sanzione (primo motivo di ricorso) non può che ribadirsi l'impossibilità per queste Sezioni Unite e per il Collegio in generale di pronunciarsi in merito alla misura della sanzione.... il Collegio di Garanzia dello Sport può valutare la legittimità di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in violazione ai presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza, tuttavia, il Collegio non può valutare la doglianza sulla pretesa abnormità di una sanzione".

La Viterbese aveva sempre ritenuto smisurata la penalizzazione di 2 punti rispetto all'infrazione commessa, ma in sostanza il Collegio di Garanzia del Coni si è dichiarato impossibilitato a pronunciarsi in merito. Passando dalla giustizia sportiva a quella ordinaria, la Viterbese spera di vincere il ricorso al Tar e di e di ottenere la riammissione in Serie C in sovrannumero oppure un indennizzo. "Sono uscite venerdì le motivazioni della decisione del CONI prot. 00488/2023. La società procederà nei prossimi giorni a depositare il ricorso al TAR - si legge in una nota della società di via della Palazzina- il club fa inoltre sapere che non c’è nessun sospeso riguardo il pagamento degli stipendi, la cui scadenza e’ fissata per il 20 Giugno e addirittura Luglio in caso di iscrizione al campionato di D, tra l’altro parte di questi stipendi sono già stati pagati in anticipo. Diciamo a tutti i tifosi che la società sta già lavorando per il campionato della prossima stagione".

Già la settimana scorsa il presidente Marco Romano ha avuto degli incontri nella Capitale, con addetti ai lavori che hanno già militato in Serie D o Serie C per rinforzare lo staff societario. La squadra dovrebbe tornare ad allenarsi oggi pomeriggio.