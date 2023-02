Domenica 12 Febbraio 2023, 06:00

Per la Viterbese è un testacoda da brividi. Stadio Rocchi ore 17,30: arriva la capolista Catanzaro, seguita da tantissimi tifosi. I calabresi stanno praticamente uccidendo il campionato, visto il cammino inarrestabile portato avanti finora dalla formazione allenata da Vincenzo Vivarini. Ma la Viterbese non può concedersi passi falsi se vuole continuare ad alimentare le speranze di salvezza.

I gialloblù sperano quindi in un risultato positivo, anche grazie ai recuperi che hanno permesso di svuotare l’infermeria. «Abbiamo recuperato elementi importanti - dice il tecnico Giovanni Lopez - siamo pronti per battagliare contro una squadra fortissima, che sembra abbia anche il record europeo per media punti conquistata. C’è bisogno di grande forza e non dobbiamo commettere errori. Loro sono più forti di noi, quindi dovremmo mettere qualcosa in più che loro non hanno, ad esempio più ferocia. La squadra sta prendendo ancora più consapevolezza dei propri mezzi, in queste ultime quattro partite abbiamo affrontato tutte squadre da playoff e non abbiamo fatto brutta figura con nessuno».

Nella Viterbese dovrebbe rientrare al centro della difesa Luca Ricci, dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare le partite contro Latina e Monopoli. Gli altri due giocatori ormai recuperati, il centrocampista Gianmarco Nesta e il difensore Andrea Ingegneri, partiranno dalla panchina e potrebbero entrare in campo nella ripresa, come Antonino Barillà, che sta acquisendo sempre più minutaggio nelle gambe. Nel Catanzaro uno degli uomini più pericolosi è il belga Jari Vandeputte, che ha indossato anche la maglia della Viterbese per poco più di due stagioni. Proprio il centrocampista esterno belga fece la differenza soprattutto nel finale della partita di andata con i gialloblù, quando il Catanzaro sotto i due reti vinse la partita grazie ad una clamorosa doppia rimonta.

Tuttavia proprio il tecnico gialloblu Giovanni Lopez ha dei precedenti alla guida della Viterbese molto favorevoli. Il 4 agosto del 2018, la squadra gialloblù inflisse un clamoroso 4-0 in trasferta in Coppa Italia all’Ascoli allenato proprio da Vincenzo Vivarini. Nella stagione seguente, sempre la Viterbese di Lopez sconfisse un favorito Catanzaro per 2-1 al Rocchi.

COSI’ IN CAMPO

Viterbese (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Mungo, Megelaitis, Mastropietro, Devetak; Jallow, Marotta. A disp. Dekic, Rabiu, Mbaye, Polidori, Spolverini, Cats, Montaperto, Barillà, Ingegneri, Semenzato, Nesta, D’Uffizi, Rodio, Andreis, Chicarella. All. Giovanni Lopez.

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Brignola, Sounas, Pontisso, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. A disp. Sala, Gualtieri, Tentardini, Webeck, Rolando, Fazio, Curcio, Gatti, Katseris, Cinelli, Situm, Cianci. All. Vincenzo Vivarini.

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.