Violenza sessuale nella casa di cura, arrestato 53enne viterbese

Violenza sessuale nella casa di cura, arrestato un uomo di 53 anni del Viterbese. Con un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Terni su richiesta della Procura, la polizia ha messo fine ieri pomeriggio all’incubo di una giovane donna, impiegata come operatrice socio-sanitaria in una residenza per anziani

L’uomo da ieri è agli arresti domiciliari nella sua abitazione in provincia di Viterbo, dove è stato accompagnato dalla agenti della Squadra Mobile, perché accusato di violenza sessuale, lesioni personali e stalking.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito della denuncia della ragazza, 33enne, la quale ha dichiarato alla Polizia di Stato di essere stata vittima di una violenza sessuale, a gennaio, all’interno della struttura dove lavora, indicando nel compagno della titolare della stessa casa di riposo, il presunto autore della violenza.

