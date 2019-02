Vento forte, strage di alberi nella Tuscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberi caduti e cornicioni pericolanti a causa del forte vento che in queste ore sta sferzando la Tuscia. La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco è impegnata per gestire le numerose chiamate di intervento arrivate un po’ da tutta la provincia.A Tarquinia la tramontana ha sradicato alcuni alberi caduti sulle strade provinciali e comunali. I disagi si sono registrati nelle zone di Marina Velca, al lido, e nel centro cittadino. I pompieri sono intervenuti per rimuovere grossi rami che hanno occupato la carreggiata per ripristinare la circolazione stradale con l’apporto della Polizia locale. Un cornicione pericolante è stato invece messo in sicurezza in uno stabile nei pressi del museo di Tarquinia, dove è al lavoro anche il personale Aeopc e il gruppo comunale di Protezione civile.I volontari, su chiamata della protezione civile regionale, stanno monitorando ininterrottamente il territorio, per individuare eventuali situazioni di pericolo. Il vento ha fatto danni anche nel capoluogo di provincia: a Bagnaia una grossa pianta è caduta nel cortile della suola “Tommaso Ghinucci”. Qui sono intervenuti anche i tecnici del comune per ripristinare lo stato dei luoghi.