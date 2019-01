Vendono sacchi di pellet online, ma era una truffa: denunciati due umbri

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendono sacchi di pellet attraverso un contatto social, ma poi non li consegnano. Trovati e denunciati per truffa.I carabinieri della stazione di Marta, al termine di una lunga indagine, li hanno scoperti. Indagine scattata appena due cittadini martani, un uomo e una donna, avevano presentato denuncia recandonsi nella stazione dell'Arma.I carabinieri hanno individuato e denunciato due truffatori, un uomo e una donna residenti in Umbria. La coppia, dopo avere catturato la fiducia delle vittime tramite il noto social network facebook, e dopo aver dato vita a un’amicizia virtuale, hanno proposto di vendere ai due malcapitati delle confezioni di pellet per riscaldamento, per la somma di 800 euro.I due umbri, una volta incassata la somma su una carta ricaricabile Poste pay, sono poi spariti senza corrispondere nulla di quanto pattuito. I carabinieri li hanno poi individuati e denunciati per truffa in concorso