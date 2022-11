Lunedì 14 Novembre 2022, 20:59 - Ultimo aggiornamento: 21:08

«Fingono di vendere pellet a prezzi stracciati, 7 euro al sacco, ma è una truffa. Un negozio online ha indicato l'indirizzo della nostra azienda per le consegne e siamo subissati di telefonate di gente truffata che vuole ritirare il suo ordine-fantasma». A parlare al Gazzettino è Paolo Cinetto, uno dei titolari dell'omonima azienda di Albignasego specializzata nella vendita di caminetti e stufe.

Da sabato scorso la Cinetto è tempestata di telefonate di ignari clienti truffati che pensano di aver acquistato una scorta di pellet, ma che in realtà si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano. «Tra l'altro - continua l'imprenditore - noi non vendiamo neanche pellet. Ma solo stufe e caminetti. Abbiamo dovuto staccare i telefoni per le chiamate ricevute. Non solo. Sono arrivati perfino camion per ritirare il presunto maxi ordine. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri».

Riscaldamenti, prezzi alle stelle. Codacons: fino a +175%. Rincari per legna, pellet e bioetanolo https://t.co/py1ldZmRNC — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) November 12, 2022

Pellet, la truffa online

Ma come funziona la truffa? «Il sito Pellet Rinascita - spiega Cinetto - pubblicizza il ricercato comustibile a prezzi stracciati, però sui contatti è presente il nostro indirizzo. Ma la nostra azienda non c'entra affatto con la vendita. Sul sito poi è presente un iban, che non fa capo alla Cinetto, a cui inviare il bonifico per il fantomatico acquisto. Il prezzo a 7 euro ha invogliato tantissimi, il costo in media infatti è di 10-11 euro a sacco».

Sarebbero tantissimi in tutta Italia i truffati con il fantomatico pellet: sarebbero arrivati perfino camion all'indirizzo della Cinetto. «Siamo tempestati di telefonate. Ma - conclude Cinetto ho vouto raccontare questa storia per impedire che altre persone vengano truffate».