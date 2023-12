Incendio a Giulianova: paura in un palazzo con otto persone. Distrutti un'auto, un pick-up e due scooter

A fuoco una tettoia con due auto e due scooter erano stati parcheggiati. È successo questa sera, attorno alle 19,30, in via Migliarino, a Giulianova, in provincia di Teramo, dove sono subito intervenute due squadre dei distaccamenti di Roseto e Nereto, con l'ausilio di due autobotti.

Le fiamme hanno avvolto una tettoia esterna dove c'erano una Fiat 500, un pick-up Nissan Navarra e due motocicli e dove era anche lasciato un cumulo di sacchi pellet da ardere. Gli otto abitanti dei due appartamenti presenti nell' abitazione vicina sono stati evacuati. Tutti gli occupanti sono rimasti illesi. I vigili hanno spento rapidamente l'incendio evitando che si propagasse al vicino palazzo. Sul luogo dell'intervento si è recata una pattuglia dei carabinieri di Roseto per svolgere indagini.