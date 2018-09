Vbc Viterbo all'ultimo test prima dell'esordio nel campionato di C femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In campo la nuova Vbc Viterbo (serie C femminile) nel tradizionale Torneo test, per presentarsi già in forma campionato. «In avvio avremo tre trasferte lunghe - ha detto il tecnico Francesco Gori - contro Terracina, Sabaudia e Zagarolo all'inizio, e dovremo poi affrontare due avversarie retrocesse dalla serie B. Si tratterà sicuramente di due formazioni che credo siano rimaste abbastanza attrezzate. Per il resto conosciamo un po' tutte le varie società. Al di là di tutto ciò, posso dire che dipenderà soltanto da noi fare il nostro campionato che spero sia diverso da quello dell'anno scorso, non molto positivo».Quest'anno la società ha investito molto per allestire una rosa più ampia e anche di età media più alta, confermando le giovani sulle quali conta sempre molto. «Credo che riusciremo a fare un campionato più che dignitoso puntando alla zona alta della classifica, cercando di centrare, per la prima volta nella storia della Vbc i play-off per la serie B: sarebbe già un ottimo risultato», dice Gori.L'assistant coach, Salvatore Perinzano, spiega cosa è il torneo test. «Come ogni anno affronteremo il torneo test che si svolgerà a Viterbo il 29 e 30 settembre in quattro palestre. Come dice il nome, il torneo serve a testare le capacità tecnico tattiche che la squadra ha acquisito fino a questo momento. E' un torneo a cui teniamo perché parteciperanno squadre che hanno organici ben consolidati e con grande esperienza, ma noi grazie all'entusiasmo di questo inizio di preparazione avremo la possibilità di ottenere buoni risultati e di disputare ottimi match».Questo il roster della Vbc serie C 2018/2019: Palleggiatrici: Silvia Taratufolo, Michela Marinelli, Claudia Fiasco Libero: Agnese Carbonari, Arianna Andreani. Centrali: Elisabetta Ippoliti, Viola Guerra, Elena Caporossi, Giorgia Morri. Schiacciatrici: Francesca Moretti, Giulia Rossi, Benedetta Piccioni, Barbara De Benedetti. Schiacciatrici opposto: Rachele Pasquali, Angelica Capotosti. I allenatore: Francesco Gori II allenatore: Salvatore Perinzano Team manager: Romeo Ippoliti. Dirigente: Alberta Conti; uffico stampa Vbc: Giancarlo Guerra.