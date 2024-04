Pallavolo, Scandicci prima finalista della Serie A1 di volley femminile. Battuta 0-3 in gara-2 Milano. Antropova vince il duello con Egonu

La Savino del Bene Scandicci è la prima finalista del Campionato italiano di A1 di volley. Le toscane battono in trasferta l'Allianz Milano 0-3 (stesso punteggio di gara-1) e concedono il bis in gara-2. Nulla hanno potuto Egonu e compagne contro la scatenata formazione allenata da Massimo Barbolini. A trascinare Scandicci alla prima finale scudetto della sua storia è la 21enne Kate Antropova, autrice di 18 punti e giudicata MVP del match. La giovane azzurra, davanti al ct azzurro Julio Velasco presente all'Allianz Cloud in prima fila a bordo campo, ha vinto il duello contro Egonu (anche per le 18 punti) tra le opposte della Nazionale. Adesso Scandicci attende di conoscere la vincente della sfida tra Conegliano e Novara. Quest'ultima, sempre oggi, è stata capace di pareggiare la serie 1-1 e di interrompere l'imbattibilità stagionale delle venete.

