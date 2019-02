Un daino travolto e ucciso da un'auto sulla provinciale per Montalto di Castro

Un grosso esemplare adulto di daino è stato travolto e ucciso, alle prime luci dell'alba di oggi, sulla strada provinciale che collega Tuscania a Montalto di Castro, in località Dogana.



Nella zona, purtroppo, non è la prima che accade perchè nascosta fra la vegetazione vive una nutrita popolazione di questi splendidi animali che frequentemente attraversano la carreggiata. E vederli in libertà mentre pascolano sui prati, a poche decine di metri dalla via, è uno spettacolo mozzafiato. Ma i pericoli - in questo caso le vetture - per loro sono sempre in agguato.



Il tratto stradale per diversi chilometri segnala la loro presenza ma spesso gli automobilisti non riescono a schivarli, complice anche l'alta velocità. Sul posto si sono recati i carabinieri e il veterinario della Asl. Ultimo aggiornamento: 19:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA