Daino muore sulla Sora-Atina dopo l'investimento, il conducente del veicolo non si ferma

È stato rinvenuto in una pozza di sangue sull’asfalto della superstrada Sora-Atina-Cassino. Per un grosso esemplare di daino, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È morto dopo essere stato investito da un veicolo, il cui conducente, stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, non si è fermato, ma ha proceduto la marcia.

È accaduto lungo la trafficata arteria, una delle principali vie di collegamento della Ciociaria.

Sul posto, nella zona poco distante le gallerie di Vicalvi, in Val di Comino, dopo la segnalazione sono giunti i carabinieri forestali. Hanno effettuato un sopralluogo e i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’impatto.

Per l’animale, però, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile: troppo gravi le lesioni dovute all’impatto.



