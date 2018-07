di Roberta Pugliesi

Esemplare di grosso daino travolto da una vettura. È accaduto ieri notte a Sora: erano circa le ore 3:00 quando un’utilitaria stava percorrendo una strada nell’immediata periferia della città. È stata una frazione di secondi. La vettura si è trovata dinanzi all’improvviso l’animale che attraversava la carreggiata. L’automobilista non è riuscito a schivarlo e lo ha centrato in pieno. Il daino è morto sul colpo e la vettura ha riportato diversi danni alla carrozzeria. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti del locale commissariato di polizia di Stato che hanno provveduto a rilevare il sinistro e ad attivare la procedura per lo smaltimento della carcassa. Purtroppo, non è la prima volta che grossi esemplari come quello ucciso accidentalmente nella notte si avvicinano alle case e transitano lungo le strade del centro, forse in cerca di cibo. È un fenomeno che desta preoccupazione anche per l’incolumità degli utenti della strada.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35



