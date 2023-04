Sabato 22 Aprile 2023, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 11:29

Non si ferma la corsa alle vacanze, sul litorale viterbese poche le case rimaste sul mercato: dopo i sold out di luglio e agosto inizia a correre anche giugno per il quale, spiega Maurizio Viola dell'agenzia Tosca di Tarquinia lido, «molto dipenderà dal meteo». Un fenomeno già visto lo scorso anno, «con temperature fino a 35 gradi a maggio le domande erano esplose e le case andate a ruba», e che «potrebbe essere avviso di una stagione più lunga», sulla via della crescita degli ultimi anni «sperando che anche la prima quindicina di settembre ci regali qualche sorpresa».



Dallo scoppio della pandemia in poi, infatti, l'attrazione esercitata dal litorale viterbese sui turisti è cresciuto, «la richiesta delle case è progressivamente aumentata, quest'anno le prenotazioni per agosto sono partite molto in anticipo» continua Viola, con benefici anche per le casse di stabilimenti e ristoranti. Se la stagione 2020 resta quella in cui gli incassi, per le imprese del settore, sono stati più alti, le due successive non sono state da meno: si è registrato un leggero calo, in termini di consumi, lo scorso anno. Complice l'aumento dei prezzi di alimentari e bollette di luce e gas che hanno interessato proprio i mesi centrali dell'estate».

Questi rincari hanno avuto effetti anche sui costi degli affitti per le case vacanza, «che non hanno tenuto lontano le famiglie dal mare», aggiunge Viola. Famiglie che non arrivano più solo dalla provincia, dall'hinterland romano e dall'Umbria, ma anche dalla Toscana e dall'estero. «Si tratta di una piccolissima parte, ma è segnale che anche da fuori iniziano a conoscere e apprezzare il territorio: la vera scommessa ora sarà tenere alta l'offerta» e non disperdere il piccolo tesoretto costruito negli ultimi tre anni grazie, anche, a prezzi concorrenziali.

Sebbene negli ultimi due anni i costi per gli affitti siano aumentati - per fare un esempio a Tarquinia lido il costo di un mese a febbraio 2023 è quasi identico a quello richiesto per giugno 2022, in una percentuale che può raggiungere il 20 per cento (la media è del 12) - non sono comparabili a quelli della costa del Lazio sud. E, ancora meno, della Toscana e della provincia di Grosseto.



«La convenienza, specie in momenti come questi, gioca un ruolo importante conferma Viola - ed è una carta che bisogna giocare nel miglior modo possibile». Scendendo nel dettaglio: una casa a Sabaudia, delle stesse dimensioni e ad una distanza simile dalla spiaggia, viene offerta per il mese di luglio ad un prezzo tra il 40 e il 50% superiore: 2700 euro a Tarquinia contro i 3800, e la differenza si allarga per le villette. Quanto alla provincia di Grosseto, più bassa la forbice con Pescia Fiorentina, subito dopo il confine, intorno al 25 per cento; impari il confronto per una villetta ad Ansedonia e Capalbio: dove può essere richiesto fino a quattro volte in più.