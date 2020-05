Paura a Tarquinia per un magazzino in fiamme, ingenti danni

Ultimo aggiornamento: 18:25

Magazzino in fiamme a Tarquinia (Viterbo), sul posto vigili del fuoco e carabinieri. È successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, in località Pian di Spille - lungo il litorale del Viterbese -, poco distante dalla zona residenziale di Marina Velca.L'incendio si è sviluppato, per cause ancora da accertare, all'interno dell'area del ristorante “Lo Sperone”. Completamente distrutto il magazzino, all'interno del quale erano cusotoditi attrezzi agricoli e altro materiale. Dai primi accertamenti non risultano danni alla struttura principale.Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, soltanto intorno alle ore 18 la situazione è tornata alla normalità.