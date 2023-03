Tanti auguri, "Mentuccio": nonno Giuseppe compie 103 anni

Tanti auguri, "Mentuccio". E' così che viene chiamato Giuseppe Marinelli, il nonno dei record, che sabato ha spento la bellezza di 103 candeline.

Nato a Caprarola il 18 marzo 1920, ha trascorso la sua vita lavorando in campagna, tra orti e vigneti. Nonno Giuseppe attraversò la Russia a piedi durante la seconda guerra mondiale e fu fatto prigioniero. Venne salvato da una famiglia russa che lo sfamò, aveva le gambe congelate e la pleurite.

Nei primi anni '60, con moglie e figli, si trasferì a Roma, dove ha lavorato come usciere al Consiglio di Stato. E' stato nominato Cavaliere della Repubblica. Dal 2018 alloggia alla Casa di riposo di Caprarola.

«Nonno attento e premuroso - dicono dal Comune di Caprarola - nel giorno del suo recente compleanno, l'ultracentenario caprolatto ha festeggiato questo traguardo circondato dall’amore e dall’affetto della sua famiglia. Amici e parenti non hanno fatto mancare la loro vicinanza. Giuseppe inoltre è stato festeggiato davanti al Palazzo Farnese, dal sindaco Angelo Borgna, dall’amministrazione comunale e da tanti concittadini, accolti dalla musica della Banda Mascagna di Caprarola, da torta e palloncini. Non può che essere un grande traguardo per Mentuccio e per tutta la comunità di Caprarola».