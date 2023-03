Domenica 19 Marzo 2023, 05:40

Taglio del bosco non a norma e lavoratori senza permesso di soggiorno, nei guai ditta di Graffignano. Nel quadro dell’attività di controllo dei cantieri forestali attivi nei boschi della provincia di Viterbo, i militari della stazione carabinieri forestale di Montefiascone hanno effettuato un controllo mirato alla verifica del rispetto della normativa forestale nazionale e regionale, presso un cantiere forestale nel comune di Graffignano.

«Dall’accertamento - spiegano i carabinieri forestali - sono emerse gravi irregolarità nella modalità di scelta e rilascio di piante adulte a dote del bosco, i militari hanno quindi contestato al titolare della ditta la mancata applicazione del regolamento regionale in merito al rilascio di piante da seme all’interno di un bosco, per un importo di oltre 12mila euro. Contemporaneamente è stata riscontrato che l’80% della manodopera che aveva eseguito i lavori di taglio del bosco non era in regola con il permesso di soggiorno».

Durante l’accertamento dei carabinieri forestali della compagnia di Montefiascone sono stati, infatti, trovati 4 lavoratori senza permesso di soggiorno. La loro posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Il titolare della ditta che si occupa del taglio del bosco per ricavarne legname è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Gli accertamenti però non sarebbero ancora terminati, i militari infatti hanno segnalato la situazione dei quattro lavoratori trovati in azienda senza regolare permesso di soggiorno all’ispettorato del lavoro per il provvedimento di sospensione dell’attività.

L’ispettorato dovrà verificare la posizione dei 4 lavoratori e decidere se applicare sanzioni amministrative, sospendere l’attività per un determinato periodo e verificare anche se il lavoro era stato affidato a collaboratori senza un regolare contratto.