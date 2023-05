Si perde nel bosco 5 giorni, sopravvive mangiando lecca-lecca e bevendo vino (ma è astemia)

Miracolo in un bosco in Australia. Una donna di 48 anni è sopravvissuta per cinque giorni bloccata nel bush australiano mangiando lecca-lecca e bevendo una bottiglia di vino. Lillian era partita domenica per quello che doveva essere un breve viaggio, attraverso una fitta boscaglia nello stato di Victoria, scrive la Bbc, ma è finita in un vicolo cieco dopo aver preso una svolta sbagliata e la sua auto è rimasta bloccata nel fango. La donna, astemia, aveva solo una bottiglia di vino in macchina perché pensava di regalarla alla madre. Dopo cinque notti è stata scoperta dai servizi di emergenza che stavano sorvolando la zona. «La prima cosa che mi è venuta in mente di chiedere è stata acqua e una sigaretta», ha detto la Lillian a 9News Australia, e «Grazie a Dio la poliziotta aveva una sigaretta».

Woman survives on wine during five days stranded in Australian outback https://t.co/zFnPcF1GVj — BBC News (World) (@BBCWorld) May 8, 2023

La donna è stata trovata a circa 60 km dalla città più vicina ma, a causa di problemi di salute, non era in grado di camminare a lungo, quindi è rimasta nella sua auto, ha riferito la polizia di Victoria. Aveva solo pochi snack e lecca-lecca da mangiare e niente acqua.

Ubriaco dato per disperso, partecipa senza saperlo alle ricerche di se stesso: la storia surreale in Turchia

«L'unico liquido che Lillian, che non beve, aveva con sé era una bottiglia di vino che aveva comprato come regalo per sua madre», ha detto il sergente della stazione di polizia di Wodonga Martin Torpey. La donna è stata portata in ospedale per essere curata per la disidratazione ma è già tornata a casa a Melbourne.