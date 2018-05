Play-off per la serie B, sulla strada della Viterbese c'è il Sudtirol: le stelle sono Fink e Candellone

di Marco Gobattoni

L'urna ha detto Sudtirol: la Viterbese affronterà un avversario che ha chiuso al secondo posto nel girone B e si giocherà alla pari la possibilità di accesso alle semifinali con il sogno della serie B che continua ad alimentarsi. L'avversario non sarà dei più morbidi: la compagine allenata dal tecnico Paolo Zanetti ha chiuso a sorpresa al secondo posto il proprio girone lasciandosi alle spalle squadre come Reggiana e Sambenedettese.



La formazione bolzanina vanta delle individualità molto interessanti come Luca Berardocco ex Padova e Michael Cia, metronomo di un centrocampo muscolare e tecnico. Le stelle sono Hannes Fink e Leonardo Candellone: quest'ultimo ha iniziato la stagione alla Ternana in serie B.



La Viterbese vista a Pisa come detto se la giocherà alla pari: evitato lo spauracchio Catania e la calda Sambenedettese; per i gialloblù l'urna non è stata tremenda.

