Viterbese da sogno: sbancato Pisa 3-2, i gialloblù volano ai quarti dei playoff

di Marco Gobattoni

Ci sono notti che segnano indelebilmente la storia di una squadra: questa è la notte della Viterbese. La compagine allenata dal tecnico Stefano Sottili vince in rimonta 3-2 a Pisa e vola ai quarti di finale dei playoff nazionali.



La serie B è ancora lontana cinque partite, ma questa Viterbese sta facendo sognare la sua gente. Il match dell'Arena Garibaldi ha messo in luce una squdra granitica, che nonostante lo svantaggio accusato dopo otto minuti a causa di una contestata rete di Ingrosso, ha saputo reagire regalando una grande prova di forza.



I primi minuti sono di pura sofferenza, ma come detto lo svantaggio iniziale trasforma la Viterbese che trova il pari al 32', quando Baldassin in diagonale gela i cuori e le ambizioni dei tifosi pisani. Al riposo si va sull'1-1. Ma la ripresa inizia sotto il segno della Viterbese: al 49' Rinaldi con un colpo di testa trasforma in gol lo splendido cross di Vandeputte, mentre otto minuti più tardi il neo entrato Cenciarelli con un piatto di rara precisione sfrutta l'assist di Ngissah che corona una prestazione di grande livello.



Il Pisa è sotto shock e a nulla serve il rigore trasformato da Mannini che al 65' porta la gara sul 2-3. Nel finale il cuore e la benzina della Viterbese domano un Pisa confuso e la notte si colora di un gialloblù speranza.



La Viterbese entra nelle otto che da mercoledì prossimo si giocheranno i quarti di finale dei playoff, in programma mercoledì 30 maggio e domenica 3 giugno. Nel sorteggio in programma oggi, la Viterbese conoscerà il proprio avversario sulla strada per la finalissima di Pescara.



Pisa (4-4-2): Voltolini; Filippini, Ingrosso, Sabotic, Birindelli; Di Quinzio (dal 14′ s.t. Mannini), Gucher, De Vitis, Lisi; Eusepi, Negro. All. Petrone.

Viterbese (4-3-3): Iannarilli, Celiento, Rinaldi, Sini, De Vito; Baldassin, Benedetti (dall’11’ s.t. Cenciarelli), Di Paolantonio; Vandeputte (dall’11’ s.t. Peverelli), Ngissah (dal 32′ s.t. De Sousa), Calderini. All. Sottili.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli.

Marcatori: 8'Ingrosso, 32' Baldassin, 4'st Rinaldi, 12'st Cenciarelli, 19'st Mannini rig.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA