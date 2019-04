Straniero fermato per spaccio due volte in pochi giorni. E' già tornato in libertà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato due volte in pochi giorni per spaccio a giovanissimi. Lo scorso lunedì gli uomini della Squadra mobile della questura di Viterbo, durante i controlli per il contrasto dello spaccio di stupefacenti - soprattutto quello in mano agli extracomunitari - ha arrestato in flagranza di reato un giovane gambiano di 21 anni.Lo straniero stava vendendo una dose di hashish a un giovane viterbese (poi quest’ultimo segnalato alla prefettura cone acquirente/assuntore). Dai successivi accertamenti, gli agenti hanno verificato che lo straniero, qualche giorno precedente, era stato denunciato alla locale Procura della Repubblica perché responsabile sempre di spaccio di droga.Stavolta il giovane, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio per direttissima, fissato per il giorno successivo. In tribunale al gambiano è stato convalidato l’arresto e succesivamente è stato rimesso in libertà in attesa del processo.