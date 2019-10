Strade Romane, torna alla luce un altro tratto della Via Amerina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla luce un tratto della via Amerina (datata al 241 a.C.) tra Civita Castellana e Fabrica di Roma (Viterbo). Le piogge abbondanti dei giorni scorsi hanno riportato in superfice, tra la zona del Ponte Romano e il fosso dei Tre Ponti - ma anche in altri punti - della vecchia consolare romana dei lungi tratti del basolato.I primi ad accorgersi della “sorpresa “ sono stati alcuni turisti che stavano effettuando un’escursione domenicale nella zona, accompagnati da alcune guide turistiche. Non si tratta di una novità in assoluto: «Almeno per quello che riguarda il tratto vicino alla necropoli dei Tre Ponti – ha spiegato lo storico Luca Panichelli - il tracciato venuto alla luce era già noto, in quanto è stato ricoperto da teloni e terra dopo che, negli anni passati, era stato utilizzato come set di un film. Comunque il patrimonio storico locale si è arricchito di qualcosa di bello e interessante».