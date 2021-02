Spacciava cocaina in casa, sorpreso con quasi due etti di droga

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo, al termine di un lungo servizio di osservazione vicino un’abitazione che era stata segnalata come meta di assuntori di droghe, hanno visto uscire una persona sospettata di avere acquistato droga ed immediatamente lo hanno bloccato: con sé aveva oltre 5 grammi di cocaina, appena acquistata. I carabinier, allora, sono entrati nell'appartamento del suo presunto spacciatore e hanno trovato altri 185 grammi di cocaina, già divisa in dose. Lo spacciatore è stato arrestato e rinchiuso in carcere, il suo cliente segnalato alla Prefettura.

